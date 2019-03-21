Marca gazetesinin okuyucularına duyurduğu haberde, Santiago Solari'nin Real Madrid'in başına geçtiği dönemde Castilla'da Manolo Diaz'ın yardımcılığına getirilen Roberto Carlos, antrenörlük performansıyla herkesi oldukça etkiledi.

Şu anda yeterli lisanslara sahip olamadığı için maçları tribünden takip etmek zorunda olan Brezilyalı efsanenin, antrenmanlarda ise futbolculara olan yakın ilgisi ve antrenman bilgi seviyesinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Zinedine Zidane ile Real Madrid antrenmanında yer alan Roberto Carlos'un, yakın zamanda Castilla'da daha fazla söz sahibi olması beklenirken, kısa vadede tıpkı geçmişte Zinedine Zidane'da olduğu gibi Real Madrid'de yardımcı olabileceği konuşuluyor.

Şu anda İspanya'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Castilla, 29 hafta sonunda 50 puanla 5. sırada yer alıyor ancak liderle arasında yalnızca 2 puan fark bulunuyor.