Real Madrid'de Raphael Varane depremi!

İspanyol basını, Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane hakkında gündem yaratacak bir iddiaya yer verdi. Başarılı defans oyuncusunun Real yönetimine takımdan ayrılmak istediğini söylediği öne sürüldü.

01 Nisan 2019, Pazartesi 17:30
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Real Madrid'de Raphael Varane depremi!

İspanyol basınından Real Madrid'in 25 yaşındaki Fransız stoperi Raphael Varane hakkında gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkede yayın yapan "laSexta" adlı TV kanalında yayınlanan bir programda başarılı savunmacının 8 yıldır formasını giydiği takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Programa katılan gazeteci Jose Luis Sanchez, Varane'ın kulüp yönetimine ayrılık talebini ilettiğini söyledi. Bununla birlikte teknik direktör Zinedine Zidane'in serbest kalma bedeli 200 milyon euro olan yıldız ismi ikna etmek için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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