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Real Madrid'de Marcelo'nun yedek kalma nedeni ortaya çıktı

İspanya Ligi’nde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Real Madrid, önceki gün sahasında Sevilla’yı 2-0 mağlup etti. Herkesin konuştuğu "Marcelo neden yedek?" sorusunun cevabı da belli oldu.

22 Ocak 2019, Salı 07:15 Son Güncelleme:
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Real Madrid'de Marcelo'nun yedek kalma nedeni ortaya çıktı

İspanya Ligi’nde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Real Madrid, önceki gün sahasında Sevilla’yı 2-0 mağlup etti.

Real’de teknik direktör Santiago Solari, takımın en önemli yıldızlarından Marcelo’yu yedeğe çekti ve onun yerine sol bekte 22 yaşındaki Sergio Reguilon’u oynattı.

Adı son dönemde yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun transfer olduğu Juventus’la anılan Marcelo’nun, fazla kiloları sebebiyle ilk 11’den kesildiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili İspanya’da çıkan haberlerde, kulüp doktorlarının Brezilyalı oyuncunun 4 kilo fazlası olduğunu tespit ettiği ve şu anki kilosunun 77 olduğu ifade edildi.

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