Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı Eintracht Frankfurt, Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Helsinki'de oynanan dev finalde Los Galacticos 37'de David Alaba'yla 1-0 öne geçti, 65'te ise sahneye 'Kral' lakaplı Karim Benzema çıktı.

Fransız süperstar yeni sezonu erken açtı, attığı golle hem Eflatun-Beyazlılar'a ikinci golü getirdi hem de Madrid tarihine geçti! 34 yaşındaki forvet, İspanyol devinde 324. golünü attı Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez'i geride bırakarak Los Galacticos'un tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu oldu. Zirvede 450 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.











