Ezeli rakibi Barcelona'ya arka arkaya iki kez yenilen, akabinde de Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a kendi evinde 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Real Madrid'de teknik direktör Santiago Solari'nin koltuğu iyiden iyiye sallanıyor.

Taraftarın büyük tepki gösterdiği ve istifaya davet ettiği Solari'nin yerine getirilecek isim merakla beklenirken konuyla ilgili olarak Ada basınından flaş bir iddia geldi.

Independent gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Real yönetiminin yeni hoca için belirlediği listede 1 numaralı aday, Liverpool'un Alman menajeri Jurgen Klopp. Gazete, Klopp'un alternatifleri arasında ise Jose Mourinho, Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri'nin olduğunu belirtti.



