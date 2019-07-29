İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, geçen sezona Julian Lopetegiu ile başladı, Cristian Solari’yle devam etti. Ancak iki teknik adam da bekleneni veremeyince Eflatun-Beyazlılar, burada 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Zinedine Zidane’ı geri getirdi. Fakat Başkent ekibi, tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktı. Real, bu sezon da yaz transfer döneminde 303 milyon Euro (1.9 milyar TL) harcadı ancak yine hüsran oldu. Eflatun-Beyazlılar, hazırlık maçlarında Bayern’e yenildi, Arsenal ile berabere kaldı, geçtiğimiz günlerde de Atletico Madrid’e 7-3 mağlup olarak 2009’dan sonra en büyük yenilgisini aldı.

Her şey kötüye gitti...

Şimdi ise Gareth Bale’ın gönderilmesini iple çeken Zidane’ın kovulması, Galli futbolcunun ise takımda kalacağı öne sürüldü. Eflatun-Beyazlılar’da bu durumun ardından gözler başkan Florentina Perez’e çevrildi. Başkent ekibinde şimdi ne olacağı ise önümüzdeki günlerde belirsizliğini koruyor.