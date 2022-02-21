Real Madrid’de hedef Mbappe ve Haaland!

PSG karşısındaki etkisiz oyun sonrası kadronun takviye ihtiyacı konusunda tamamen emin olan Real Madrid yönetimi Kylian Mbappe ve Erling Haaland’ı ana hedef olarak belirledi. Özellikle tüm odağını sezon sonu sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe’ye çeviren Real Madrid, Fransız yıldızın transferini bitirmek için elinden geleni yapıyor.

Erling Haaland’ı da radarına alan Real Madrid bu iki oyuncu dışında hiçbir oyuncu için fazla para harcamayı düşünmüyor. Oyuncu kadrosunda büyük bir revizyona gitmek istemeyen Real Madrid, son yıllarda yoğun çaba sarf ettiği finansal politikasını değiştirmeyecek.

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Bale, Marcelo ve Isco’nun yanı sıra Eden Hazard, Jesus Vallejo, Mariano Diaz ve Dani Ceballos ile yaz transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Bu oyunculardan elde edilecek gelire göre kadroya yeni eklemeler yapılacak.