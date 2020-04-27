Brezilyalı yıldız Neymar, Santos'tan ayrılacağını açıkladığı dönemde Real Madrid'in en büyük transfer hedeflerinden biriydi. Sonrasında tercihini Barcelona'dan yana kullanmış olsa da Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hala onu transfer etme isteği sürüyor.

Neymar'ın 3 sezondur formasını giydiği Fransız ekibi PSG'den ayrılarak eski takımı Barcelona'ya dönebileceği belirtilse de Real Madrid'in bu yaz yine devreye girebileceği iddia ediliyor.

ESPN Brezilya'dan Jorge Nicola'nın YouTube kanalı 'Canal do Nicola'ya konuşan Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro, "Birçok kez Madrid'e gitmiştim çünkü Florentino Perez, Neymar'ı kadrosuna katmayı hayal ediyordu. En son geçen yıl Mayıs ayında onun ofisinde görüştük ki hala Neymar'ı kadrosuna katma hayalinin sürdüğünü belirtti" dedi.