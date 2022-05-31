Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha müzesine götüren Real Madrid'de Eden Hazard'ın performansı hayal kırıklığı yaratıyor. Belçikalı yıldızın yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine yönelik söylentiler çıksa da kendisi aynı şekilde düşünmüyor.

Takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirten Eden Hazard, "3 yıldır buradayım. Çok fazla sakatlık ve birçok ekstra durum yaşadım. Ama gelecek yıl, bu takım için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

2019'da 115 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den Real Madrid'e gelen ve geride kalan süreçte beklentileri karşılayamayan Eden Hazard; bu sezon da takımıyla çıktığı toplam 23 maçta sadece 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayabildi.