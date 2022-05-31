Real Madrid'de Eden Hazard'dan geleceğine ilişkin açıklama
Real Madrid döneminde beklentilerin altında kalan Belçikalı yıldız Eden Hazard, takımdan ayrılabileceğine yönelik çıkan söylentilerin aksine takımda kalacağını ve gelecek sezon çok daha iyi olacağını ifade etti.
Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha müzesine götüren Real Madrid'de Eden Hazard'ın performansı hayal kırıklığı yaratıyor. Belçikalı yıldızın yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine yönelik söylentiler çıksa da kendisi aynı şekilde düşünmüyor.
Takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirten Eden Hazard, "3 yıldır buradayım. Çok fazla sakatlık ve birçok ekstra durum yaşadım. Ama gelecek yıl, bu takım için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.
2019'da 115 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den Real Madrid'e gelen ve geride kalan süreçte beklentileri karşılayamayan Eden Hazard; bu sezon da takımıyla çıktığı toplam 23 maçta sadece 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayabildi.