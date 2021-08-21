Real Madrid’de dev plan: Mbappe & Haaland

İspanyol devi Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun gidişi sonrasında takıma aradığı süperstarı bulamadı. Bu doğrultuda 2 sezon önce Chelsea'den, 115 milyon Euro karşılığında transfer edilen Eden Hazard, hayal kırıklığı yarattı. Eflatun-Beyazlılar, pandemi süreci nedeniyle de bir türlü istediği transferleri yapamadı. Başkent ekibi, şimdi ise dünya futbolunda dengeleri değiştirecek iki transfer yapmayı hedefliyor... İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, 2022 yazında 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland için harekete geçecek.

15 yıla damga vuracak kadro

21 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig ekipleri devrede olsa da Real, ne olursa olsun bu transferi bitirmek istiyor. Bir diğer isim de Kylian Mbappe... Lionel Messi'nin, PSG'ye gelişi sonrasında takımdan ayrılması beklenen Fransız süperstar İspanyol ekibine gelmeye bir hayli sıcak bakıyor. Real Madrid ise iki oyuncuyu kadrosuna katarak önümüzdeki 15 yıla damga vuracak bir kadro kurmayı ve 'Los Galacticos' günlerine geri dönmeyi hedefliyor.