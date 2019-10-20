Real Madrid’de Bale ve Modric olmayacak

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid’de yıldız oyuncular Luka Modric ve Gareth Bale’ın sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a getirilmemeleri bekleniyor.

20 Ekim 2019, Pazar 06:01
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Real Madrid’de Bale ve Modric olmayacak

Temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid’de son anda bir sürpriz yaşanmazsa, Bale ve Modric’in sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a getirilmemesi bekleniyor. Ayrıca takımın süperstarı Eden Hazard, çocuğu olduğu için izinli olarak dünkü Mallorca’nın maçının kadrosuna alınmadı. Belçikalı yıldızın buna karşın Galatasaray karşısında forma giyeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Kroos, Vazquez, Asensio ve Nacho’nun da sakatlıkları var. Mallorca’ya karşı görev yapmayan bu oyuncuların Galatasaray maçına yetiştirilmesi için Madrid cephesinde seferberlik ilan edilmiş durumda. 

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