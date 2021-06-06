Real Madrid'de yeniden göreve gelen Carlo Ancelotti, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Ancelotti'nin öncelikle orta sahada Casemiro'yu yedekleyecek bir isim istediği belirtiliyor.

Don Balon'un haberine göre Carlo Ancelotti, Weolverhampton'dan Ruben Neves'in transferini istiyor. 24 yaşındaki oyuncunun Wolverhampton ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunsa da bu yaz takımdan ayrılma kararı aldığı aktarılıyor.

Portekizli Ruben Neves'in menajeri Jorge Mendes, oyuncusunun yeni bir takıma transferi adına görüşmelere başlamış durumda.



