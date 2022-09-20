Real Madrid yıkılmıyor! 1987'den sonra bir ilk
Geçtiğimiz sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, bu sezona da adeta fırtına gibi başladı. En son derbi maçında Atletico Madrid'i 2- 1 yenen Los Galacticos, 1987- 1988'den sonra ilk 6 maçını da kazanmayı başardı.
İspanya La Liga'da son şampiyon Real Madrid, derbi maçında Atletico Madrid'i 2- 1 yenerek ligde 1987- 1988'den sonra ilk 6 maçını da kazandı .
Bu sezon çıktığı 9 resmi karşılaşmada da yenilgi yüzü görmeyen Los Galacticos, La Liga'da 18 puanla Barcelona'nın 2 puan önünde lider durumda yer alıyor.