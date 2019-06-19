Real Madrid, yeni transferi Ferland Mendy için imza töreni düzenledi

Gelecek sezona mutlak başarı parolasıyla giren Real Madrid, transferde imzaları arka arkaya attırıyor. Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ve Rodrygo'yu renklerine bağlayarak piyasayı alt üst eden İspanyol devi, bugün de Olimpik Lyon'dan kadrosuna kattığı Fransız sol bek Ferland Mendy için imza töreni düzenledi.

Sanitas La Moraleja Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, Real formasıyla birlikte ilk kez Santiago Bernabeu'nun çimlerine çıktı. Bonservisine 48 milyon euro ödenen Mendy, daha sonrasında ise kendisini 6 yıllığına Eflatun Beyazlılar'a bağlayan sözleşmenin altına imzasını attı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler