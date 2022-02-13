29 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunda Real Madrid adına tüm müsabakalarda 31 maçta forma giydi ve bu süreçte dört asist yaptı.

Brezilyalı milli oyuncunun takımı ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunsa da, geleceği hakkında spekülasyonlar var ve PSG'nin onu Fransa'ya getirmeye kararlı olduğu söyleniyor.

Dış basında çıkan haberlere göre Casemiro şu anda Real Madrid'in ilk 11'de 'dokunulmaz', ancak İspanyol devi gelecek sezondan önce önemli bir teklif gelirse onu satmaya hazır olduğu iddia edildi.

Haberde, Güney Amerika'yı satmanın Los Blancos'un Borussia Dortmund'dan Erling Braut Haaland'ı transfer etmede yardımcı olabileceği aktarıldı.

Casemiro, Real Madrid formasıyla çıktığı 317 maçta iki La Liga şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve dört Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor.