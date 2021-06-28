



İspanyol devi Real Madrid'de savunmaya takviye çalışmaların başlamış durumda. Sergio Ramos'u kaybeden Real Madrid'de Raphael Varane'ın da ayrılma ihtimali nedeniyle Leicester City'den Wesley Fofana'nın ismgündeme geldi.

Daily Star'ın haberine göre Real Madrid, Leicester'da başarılı bir performans sergileyen 20 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Wesley Fofana'nın Leicester ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunmakta.

Leicester'ın geçtiğimiz yaz 35 milyon Euro karşılığında Saint-Etienne'den kadrosuna kattığı Fofana'yı 60 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeliyle bırakabileceği aktarılmakta. Real Madrid'in Fofana'nın yanı sıra bir başka Fransız savunmacı Sevilla'dan Jules Kounde ile de ilgilendiği ifade edilmekte.