La Liga'da şampiyon belli oluyor. 38. ve son haftada Real Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. 17 maçtır kaybetmeyen ve 81 puanla Atletico Madrid'in gerisinde olan Real Madrid, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. İkili averajda ezeli rakibinden üstün olan Real, evinde kazanması ve Atletico Madrid'in olası Real Valladolid deplasmanında puan kaybetmesiyle şampiyonluğa ulaşacak. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve Villareal'in ise Avrupa hedefi devam ediyor. Sarı Denizaltılar, 59 puanlı Real Sociedad ve 58 puanlı Real Betis'in ardından 7. basamakta bulunuyor.

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Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanacak ve Munuera Montero'nun yöneteceği Real Madrid - Villarreal maçı TSİ 19.00'da başlayacak. D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart Plus'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Real Madrid - Villarreal muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Militao, Varane, Ramos, Nacho, Casemiro, Valverde, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema

Villarreal: Asenjo, Gaspar, Torres, Albiol, Estupinan, Capoue, Parejo, Trigueros, Gomez, Moreno, Bacca

Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Vazquez, Carvajal ve Mendy, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta olmayacak isimler. Konuk ekipte ise tek eksik sakatlığı süren Iborra.

İkili averajda Real Madrid üstün

Avantaj elbette Atletico'da ancak olası bir puan eşitliği (84) halinde, ikili averajda üstün olan Real şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer taraftan 76 puanla üçüncü Barcelona, Eibar'la (d) oynayacak. Yarın ise 74 puanlı 4. Sevilla, Alaves'i ağırlayacak. Barça ve Sevilla da sezonu aynı puanda (77) bitirse, ikili averajda üstünlüğü elinde bulunduran Katalanlar, 3. olarak ligi tamamlayacak.