Real Madrid - Villarreal maç sonucu: 2 - 1

Real Madrid, La Liga'nın 37.hafta maçında sahasında Villarreal'i 2-1 yendi ve bitime bir hafta kala La Liga şampiyonluğunu ilan etti. Geride kalan maçlarda 87 puan toplayan Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı geçti ve 34.kez şampiyonluğa ulaştı

Real Madrid böylece 2016-17 sezonundan sonra yeniden La Liga şampiyonluğuna ulaştı. Yine teknik direktör Zinedine Zidane ile mutlu sona ulaşan Real Madrid, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Barcelona'nın gerisinde kalmıştı. Real Madrid böylece Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından ilk kez lig şampiyonu oldu

İki sezonluk aranın ardından yeniden şampiyonluğa uzanan Real Madrid, bu şampiyonlukla birlikte lig tarihindeki 34'üncü zaferini kazanmış oldu. Şampiyonluk sayısını 34'e çıkartan Madrid ekibi, en yakın takipçisi Barcelona (26) ile arasındaki şampiyonluk farkını 8'e çıkartmış oldu.











