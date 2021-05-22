Atletico Madrid'e karşı ikili averajı elinde bulunduran Real Madrid, şampiyonluk için Villarreal karşısında tüm kozlarını oynarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İspanya La Liga keyfi sezon boyunca olduğu gibi final gününde de CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

Barcelona'nın devre dışı kalmasıyla Atletico Madrid'le son haftaya şampiyonluk yarışında giren Real Madrid, Villarreal karşısında kazanıp Atletico'nun da Real Valladolid deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Eflatun beyazlılarda Toni Kroos koronavirüs karantinasında. Eden Hazard, Lucas Vazquez, Dani Carvajal ve Ferland Mendy sakat. Stoper ikilisi "Sergio Ramos & Varane" hazır durumda, ilk 11'deki yerlerini alacak. Beklerde de Nacho Fernandez ve Eder Militao izleyeceğiz. Kroos'un yokluğunda Casemiro ile Luka Modric'in orta alanda yanlarına Federico Valverde gelecek. Gole en yakın isim elbette Karim Benzema olacak, kanatlardan desteği Rodrygo Goes ve Vinicius Junior verecek.

Son 2 lig maçını gol yemeden kazanan, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynayacak olan Villarreal ise son haftaya 7. sırada girdiği için mutlaka kazanmak zorunda. Manchester United'a karşı oynayacakları final sonunda kupaya uzanamazlarsa, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yeniden boy göstermek için bu maçta hata yapmamaları gerekiyor. Orta sahadan Vicente Iborra, kanat oyuncusu Samuel Chukwueze sakat. Juan Foyth iyileşti ve Mario Gaspar yerine sağ bekteki yerini alabilecek durumda. Orta sahanın ağır yükünü Francis Coquelin omuzlarken, Dani Parejo da işin yaratıcılık tarafında hünerlerini sergileyecek. TD Unai Emery'nin gol ayakları Gerard Moreno ile Carlos Bacca olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid ligde oynadığı son 17 maçı kaybetmedi! (12 galibiyet - 5 beraberlik)

- Villarreal deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının tamamında en az 1 gol atmayı başardı.

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %56'lık kesim şampiyonluk için kazanmaktan başka çaresi olmayan Real Madrid'e, Villarreal karşısında güveniyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.