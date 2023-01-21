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Real Madrid ve Manchester City'den müthiş geri dönüş!

Avrupa'nın devleri, unutulmaz geri dönüşlere imza attılar. Real Madrid, Villarreal'i; Manchester City ise Tottenham'ı 2 farklı yenilgiden geri gelerek mağlup etmeyi başardı.

21 Ocak 2023, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Real Madrid ve Manchester City'den müthiş geri dönüş!

Avrupa'nın devleri, önceki gün unutulmaz geri dönüşlere imzalarını attılar... İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid, Villarreal karşısında ilk yarıyı 4'te Capoue ve 42'de Chukwueze'nin golleriyle 2-0 yenik kapattı. Real, ikinci devrede 57'de Vinicius'la farkı 1'e indirdi, 70'te Eder Militao'nun golüyle skoru eşitledi ve 86'da da Dani Ceballos'un zaferi getiren vuruşuyla adını çeyrek finale yazdırdı: 2-3 (d).

İngiltere Premier Ligi'nde ise Manchester City, sahasında Tottenham'a karşı ilk devrenin son anlarında 44'te Kulusevski ve 45+2'de Emerson'un golleriyle 2-0 mağlup duruma düştü. City, ikinci devre 51'de Alvarez'le umutlandı ve 2 dakika sonra Haaland'la 2-2'lik beraberliği sağladı. 63 ve 90'da Mahrez'in golleri, ev sahibine 3 puanı getirdi: 4-2. City, 1 maç fazlasıyla Arsenal'in 5 puan gerisinde 42 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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