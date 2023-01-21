Avrupa'nın devleri, önceki gün unutulmaz geri dönüşlere imzalarını attılar... İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid, Villarreal karşısında ilk yarıyı 4'te Capoue ve 42'de Chukwueze'nin golleriyle 2-0 yenik kapattı. Real, ikinci devrede 57'de Vinicius'la farkı 1'e indirdi, 70'te Eder Militao'nun golüyle skoru eşitledi ve 86'da da Dani Ceballos'un zaferi getiren vuruşuyla adını çeyrek finale yazdırdı: 2-3 (d).

İngiltere Premier Ligi'nde ise Manchester City, sahasında Tottenham'a karşı ilk devrenin son anlarında 44'te Kulusevski ve 45+2'de Emerson'un golleriyle 2-0 mağlup duruma düştü. City, ikinci devre 51'de Alvarez'le umutlandı ve 2 dakika sonra Haaland'la 2-2'lik beraberliği sağladı. 63 ve 90'da Mahrez'in golleri, ev sahibine 3 puanı getirdi: 4-2. City, 1 maç fazlasıyla Arsenal'in 5 puan gerisinde 42 puanla ikinci sırada yer alıyor.