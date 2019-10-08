Real Madrid ve Juventus Kante için yarışıyor

La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid transferde gözünü Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante'ye dikti.

İspanyol Sport'un haberine göre teknik direktör Zinedine Zidane, Casemiro'nun performansından memnun değil ve Brezilyalı yıldızın yerine vatandaşı Kante'yi transfer etmek istiyor.

Transfer yasağı bulanan Chelsea ise Eden Hazard'ın ardından N'Golo Kante'yi de kaybetmek istemiyor...

Real Madrid'in Kante transferindeki en ciddi rakibi ise İtalyan devi Juventus.

Chelsea'den eski öğrencisi Kante'yi takımında yeniden görmek isteyen Sarri, Fransız oyuncuyu 70 milyon Poundluk bir bedelle transfer edebileceklerini yönetime sunduğu raporda belirtti.

Juventus'un yıldızlarla dolu orta sahasında Khedira, Ramsey, Rabiot, Pjanic ve Matuidi bulunurken olası bir Kante transferi sonrası bu isimlerden birkaçının takımdan gönderilmesi bekleniyor.

(beIN SPORTS)