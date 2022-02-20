Brezilya, 15 yaşındaki Endrick’i dünya futboluna sunmaya hazırlanıyor. Son dönemde adından sıkça söz ettiren genç yıldız adayı yakın zamanda Palmeiras'tan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

TNT Sport'a yer alan haberde, " İdol olmak istediğim Palmeiras'a odaklanmam gerekiyor. Palmeiras'ta uzun bir süre kalacağım . Buradaki taraftarları mutlu etmek istiyorum." dedi.

Genç yeteneği kadrosuna katmaya çalışan Real Madrid ve Barcelona'nın yapılan bu açıklamanın ardından planlarının rafa kalkacağı anlamına geliyor.