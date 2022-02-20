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Real Madrid ve Barcelona'ya kötü haber

Brezilya Ligi ekiplerinden Palmerias'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Endrick, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Şubat 2022, Pazar 22:53 Son Güncelleme:
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Real Madrid ve Barcelona'ya kötü haber

Brezilya, 15 yaşındaki Endrick’i dünya futboluna sunmaya hazırlanıyor. Son dönemde adından sıkça söz ettiren genç yıldız adayı yakın zamanda Palmeiras'tan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

TNT Sport'a yer alan haberde, " İdol olmak istediğim Palmeiras'a odaklanmam gerekiyor. Palmeiras'ta uzun bir süre kalacağım . Buradaki taraftarları mutlu etmek istiyorum." dedi.

Genç yeteneği kadrosuna katmaya çalışan Real Madrid ve Barcelona'nın yapılan bu açıklamanın ardından planlarının rafa kalkacağı anlamına geliyor.

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