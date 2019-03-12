Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı takımlarından Real Madrid, gelecek sezon için ilk transfer hedefini belirledi.

AS Gazetesi'nin haberine göre Eflatun-Beyazlı ekip, temsilcimiz Anadolu Efes'in yıldız ismi Vasilije Micic'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Efes'e sezon başına imzayı atan Sırp oyun kurucunun, Lacivert-Beyazlı takımla 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

25 yaşındaki Micic, bu sezon EuroLeague'de 20'si ilk 5 olmak üzere forma giydiği 25 karşılaşmada 11.8 sayı, 5.2 asist, 2.1 ribaund ve 1 top çalma istatistikleri tutturdu.