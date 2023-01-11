Suudi Arabistan'ın ev sahipliğini yaptığı İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist, belli oluyor. Geçen yılın şampiyonu (Athletic Bilbao'yu 2-0 yenmişti.) Real Madrid, Cenk Özkaçar'lı Valencia ile karşılaşacak. Real'de Carvajal, Alaba ve Tchouameni, sakatlıkları sebebiyle yoklar. Yarı finalin diğer sınavında da yarın Real Betis, yine aynı saatte Barcelona ile karşılaşacak. Şampiyonun belli olacağı final ise 15 Ocak Pazar günü gerçekleşecek.

Real Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Fahd Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Real Madrid-Valencia maçı Tivibu Spor 4'ten naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez Hernandez'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.