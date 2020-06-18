Barcelona kaçıyor, Real Madrid kovalıyor! Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 29. haftasında Alfredo di Stefano Stadyumu'nda Valencia'yı konuk ediyor. İç sahadan oynadığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Zidane'ın öğrencileri, kazanıp Barcelona ile olan puan farkını yeniden 3'e indirmek istiyor. 43 puanlı Valencia ise Avrupa aşkına deplasmanda puan kovalayacak.





Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Sanchez Martinez'in düdük çalacağı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - Valencia ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois,Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Modric, Kroos, Benzema, Hazard

Valencia: Cillessen,Wass, Mangala, Hugo Guillamón, Gaya, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Ferran, Rodrigo Moreno, Maxi Gome