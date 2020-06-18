Real Madrid - Valencia canlı yayın (CANLI İZLE)
La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Valencia kozlarını paylaşıyor. Barcelona'yı takibini sürdüren Real Madrid, kazanıp puan farkını yeniden 3'e indirmek istiyor. Avrupa iddiasını sürdüren Valencia ise deplasmanda sürpriz peşinde. Real Madrid - Valencia maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Barcelona kaçıyor, Real Madrid kovalıyor! Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 29. haftasında Alfredo di Stefano Stadyumu'nda Valencia'yı konuk ediyor. İç sahadan oynadığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Zidane'ın öğrencileri, kazanıp Barcelona ile olan puan farkını yeniden 3'e indirmek istiyor. 43 puanlı Valencia ise Avrupa aşkına deplasmanda puan kovalayacak. Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Sanchez Martinez'in düdük çaldığı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.
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Real Madrid - Valencia ilk 11'ler:
Real Madrid: Courtois,Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Modric, Kroos, Benzema, Hazard
Valencia: Cillessen,Wass, Mangala, Hugo Guillamón, Gaya, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Ferran, Rodrigo Moreno, Maxi Gome