Real Madrid - Valencia Basket maç sonucu: 77-93

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Valencia Basket, kendisi gibi bir başka İspanyol temsilcisi Real Madrid'i deplasmanda 93-77 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza attı.

09 Ekim 2020, Cuma 12:21 Son Güncelleme:
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Real Madrid - Valencia Basket maç sonucu: 77-93

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında iki İspanyol ekibi karşı karşıya geldiler. Valencia Basket, deplasmanda önemli bir sürprize imza atarak Real Madrid'i 93-77 ile geçti. Valencia Basket, EuroLeague'de 2'de 2 yaparken Real Madrid ise ilk 2 maçından galibiyet çıkaramadı. 

Valencia Basket'te Bojan Dubljevic 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Mike Tobey 14, Nikola Kalinic ise 10 sayı, 8 ribaunt ile oynadı. 

Real Madrid'de Walter Tavares 15 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken Facundo Campazzo 14, Rudy Fernandez 12 sayıyla maçı tamamladı. 

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