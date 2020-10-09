Real Madrid - Valencia Basket maç sonucu: 77-93

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında iki İspanyol ekibi karşı karşıya geldiler. Valencia Basket, deplasmanda önemli bir sürprize imza atarak Real Madrid'i 93-77 ile geçti. Valencia Basket, EuroLeague'de 2'de 2 yaparken Real Madrid ise ilk 2 maçından galibiyet çıkaramadı.

Valencia Basket'te Bojan Dubljevic 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Mike Tobey 14, Nikola Kalinic ise 10 sayı, 8 ribaunt ile oynadı.

Real Madrid'de Walter Tavares 15 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken Facundo Campazzo 14, Rudy Fernandez 12 sayıyla maçı tamamladı.