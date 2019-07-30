Real Madrid - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Audi Cup'ın açılış maçında Real Madrid, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Real için hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar sonrası Audi Cup önemli hale geldi. Transfere 303 milyon Euro harcayan İspanyol devi için özellikle ezeli rakibi Atletico Madrid karşısında alınan 7-3’lük tarihi yenilgi sonrası teknik direktör Zidane’ın koltuğu sallanmaya başladı. Bu turnuvada da başarısız olunması halinde, başkan Perez’in Fransız hocayı kovacağı öne sürülüyor.

Perez’in, Zidane’ın göndermek için her yolu denediği Bale’in Çin’e transferini engelleyip Madrid’e geri çağırması da bunun işareti olarak görülüyor. Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti Tottenham ise 8 Ağustos’ta başlayacak Premier Lig öncesi son ciddi sınavını bu turnuvada verecek.

Real Madrid - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Günün ilk karşılaşmasında Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak mücadele D-Smart'tan yayınlanacak.

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak.

Muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Navas, Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo, İsco, Kroos, Modric, Vinicius, Hazard, Benzema

Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Sanchez, Alderweireld, Davies, Winks, Sissoko, Ndombele, Lamela, Eriksen







