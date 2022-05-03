Real Madrid ile İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçen İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, İspanyol ekibindeki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Amazon Prime Video'ya konuşan Ancelotti, geleceği hakkında, "Real Madrid'deki bu dönemden sonra muhtemelen emekli olacağım. Ancak Real Madrid 10 yıl daha burada olmamı isterse, 10 yıl daha burada olacağım. Torunlarımla birlikte olmak, eşimle tatil yapmak istiyorum. Yapacak o kadar çok şey var ki, bir kenara bırakmak zorunda kalmıştım. Hiç gitmediğim çok yer var. Avustralya'ya hiç gitmedim. Rio de Janeiro'ya hiç gitmedim. Kız kardeşimi daha sık ziyaret etmek istiyorum. Maalesef her şeyi yapamazsınız, bu yüzden emekli olduğum gün tüm bunları yapacağım." sözlerini dile getirdi.

"Benzema Ballon d'Or'u kazanacak"

Futbolcusu Karim Benzema'ya da övgü dolu sözlerde bulunan İtalyan teknik adam, golcü futbolcunun Ballon d'Or ödülünü kazanacağını söyleyerek, "Karim'e antrenörlük yapmak ya da yönetmek zorunda değilsin. Karim'i kullanmak zorundasın. Kendini yönetebiliyor çünkü o harika bir profesyonel, çok alçakgönüllü, harika bir oyuncu. Bizim için çok maç kazandı, bu sezon belirleyici oldu. Şu anda dünyanın en ünlü oyuncularından biri ve büyük alçakgönüllülüğünü koruyor ve bence bu onun gücü. Ve O Ballon d'Or'u kazanacak. Ama bunu sadece kendisi için kazanmayacak, arkasında güçlü bir kulübün güçlü yapısı var." dedi.

Kanada Milli Takımı'nı çalıştıracak mı?

Tecrübeli teknik adam, Kanada Milli Takımı'nı çalıştırıp çalıştırmayacağına yönelik soruya, "Neden olmasın? Elbette isterim. Kanada son zamanlarda çok iyi iş çıkardı" sözleri ile cevap verdi.

Carlo Ancelotti İspanya La Liga'da Real Madrid ile şampiyonluğa ulaşarak, Avrupa'nın beş büyük liginde de şampiyonluk yaşama başarısı gösteren ilk teknik direktör olmayı başarmıştı.



