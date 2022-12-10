Teknik direktörlük kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte toplamda 22 kupa kazanan Carlo Ancelotti'den flaş Dünya Kupası çıkışı... Şu anda Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan İtalyan hoca, 2022 Dünya Kupası ve günümüz futboluyla ilgili yorumlarda bulundu.





'6-1'lik maçı izlemedim, pizza yiyordum!'

İspanyol AS Gazetesi'ne konuşan Ancelotti, "Bu Dünya Kupası, benim için harika bir kupa gibi gözükmüyor. Turnuva bittikten sonra Katar'daki turnuva ileilgili gerideçok az şeyin akıllarda kalacağını düşünüyorum. Ronaldo'nun yedek kaldığı maçta Portekiz'in, İsviçre'yi 6-1 yendiği karşılaşmayı izlemedim. Torunlarımla birlikte pizza yiyordum" dedi.

'Artık o yıldızların devri bitti'

Sürpriz sonuçlar olduğunu da dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "İspanya'nın Son 16 Turu'nda elenmesi ise büyük bir hayal kırıklığıydı. Mbappe ve Vinicius'un bu kadar patlayıcı özelliklerinin olması inanılmaz. Futbolda artık Ibra, CR7, Suarez ve Cavani jenerasyonu bitiyor. Messi 35, Benzema ile Lewandowski 34 yaşında. Yeni forvet jenerasyonu ise Mbappe, Richarlison, Haaland, Julian Alvarez ve Darwin Nunez" ifadelerini kullandı.



