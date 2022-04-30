Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarihe geçti

2013-2015 yıllarında da Real Madrid’de görev yapan Carlo Ancelotti, İspanya’daki ilk şampiyonluğuna ulaştı. 2013-2014 sezonunda Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası, 2014-2015 sezonunda UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın sahibi olan İtalyan çalıştırıcı, İspanya Süper Kupa’nın ardından bu sezonki 2. kupasına uzandı. Kariyerinde Milan ile Serie A, Chelsea ile Premier Lig, PSG ile Ligue 1 ve Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonlukları yaşayan deneyimli teknik adam La Liga’da da şampiyonluk yaşayıp 5 büyük ligde şampiyon olarak tarihe geçti.