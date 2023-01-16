Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'ya karşı 3-0 kaybedilen Süper Kupa maçının ardından konuştu. İyi durumda olmadıklarını itiraf eden Ancelotti, "Bu oyun bize bazı eksiklikleri gösterdi. Bu zor bir an ancak hepsi bu kadar. En iyi durumda olmadığımızı biliyorduk. Ayağa kalkıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız." dedi.





Takım oyununa vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, "Fiziksel kondisyonumuzu geliştirmeli ve takım olarak oynamalıyız. Kimse için iyi bir maç değildi. Daha iyiydiler, bu kadar." ifadelerini kullandı.

Barcelona, Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'nın sahibi olurken Xavi de teknik direktör olarak Katalan devinin başında ilk kupasını kaldırdı.(ntvspor.net)