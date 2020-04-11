Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan arkadaşı Jose Fonte'nin açıklamaları sonrası yeniden Cristiano Ronaldo & Real Madrid birlikteliği gündeme gelmeye başladı.

Ronaldo için yaptığı açıklamada Jose Fonte, "Madrid'i sevdiğini biliyorum. Bu net. Böyle olması da normal çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden birinden söz ediyoruz. Hala orada çok arkadaşı var ve Real Madrid'e her zaman açık kapı bırakıyor. Real'e dönerse şaşırmam" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrası İspanyol Mundo Deportivo, taraftarlara yönelik bir anket başlattı. Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmalı mı sorusuna taraftarların büyük çoğunluğu 'evet' yanıtını verdi.

Buna rağmen Real Madrid'in ise transfer hedefleri arasında Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı belirtiliyor. Madrid ekibinin Kylian Mbappe ve Erling Haaland için girişimlerde bulunduğu aktarılıyor.