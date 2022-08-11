UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Dev mücadelede Real Madrid, Alman temsilcisini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, kulüp tarihindeki 5'inci Süper Kupa zaferine ulaşırken, teknik direktör Carlo Ancelotti de adını tarihe yazdırdı.

İtalyan teknik adam kariyerinde 4. kez UEFA Süper Kupa'sında zafere ulaşarak bu kupayı en çok kazanan teknik direktör olmayı başardı. Ancelotti'nin en yakın takipçisi Pep Guardiola'nın 3 Süper Kupa zaferi bulunuyor.

Ancelotti daha önce 2003-04 ve 2007-08'de Milan'ı çalıştırırken ardından ise 2014-15'te Real Madrid ile bu başarıya ulaşmıştı.



