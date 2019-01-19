La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, Santiago Barnabau Stadı'nda Sevilla'yı konuk etti. İlk 45 dakikası 0-0 sona eren mücadelede, Real Madrid, son 15 dakikada açıldı.

78. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçen Real Madrid'de skoru belirleyen isim 90. dakikada sahneye çıkan Luka Modric oldu.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, yakın takipçisi olan ve 4 maçtır kazanamayan Sevilla ile olan puan farkını 3'e çıkardı. 36 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Sevilla ise 33 puanla 4. sırada kaldı.

Eflatun Beyazlılar gelecek hafta Espanyol deplasmanına gidecek. Sevilla ise evinde Levante'yi konuk edecek.