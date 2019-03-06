Ajax, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde 2-1 yenildiği Real Madrid'i dün gece Santiago Bernabeu'da 4-1 yenerek elemiş ve tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Kral Kupası ve La Liga'da Barcelona'ya yenildikten sonra son üç sezondur mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nden de elenen İspanyol devinde maç sonu taraftarların yönetim, teknik heyet ve futbolculara büyük tepkisi vardı.

Stadyumun dışında toplanan Real taraftarları, başkan Florentino Perez'i istifaya davet ederken teknik direktör Santiago Solari'yi de stattan arabayla ayrıldığı sırada yuhaladı.

Tepkilerden nasibini alan bir diğer isimse kalesinde 4 gol gören Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Taraftarlar, Courtois için "Bir taksi bile durdurma, Atletico'ya git." tezahüratları yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler