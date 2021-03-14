Real Madrid, Ronaldo transferinde bir adım önde

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesi sonrasında Cristiano Ronaldo'nun takımdaki geleceği hala gündemdeki yerini koruyor.

Cristiano Ronaldo'nun bir sonraki durağıyla ilgili birçok kulübün ismi zikredilirken eski kulübü Real Madrid bir adım öne çıkıyor. İspanyol basınından AS'ın haberine göre eflatun beyazlılar Ronaldo transferinde Başkan Florentino Perez faktörüyle mutlu sona ulaşabilir.

Haberde ikilinin 29 Temmuz 2019 tarihinde Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmasının ardından ilk bir araya geldiğini vurgulayan İspanyol basını, Başkan Perez'in yıldız futbolcuya hala kapılarının açık olduğunu belirtti. İki yıl önceki buluşmada ikilinin uzun süre sohbet ettiği ve bu konuşma esnasında Perez'in Ronaldo'ya açık kapı bıraktığı ileri sürüldü.

Menajeri Real Madrid ile görüşüyor

İspanyollar, Perez'in 2 yıl önce o buluşmada telefuz ettiği "Madrid ve Cristiano, tekrar birlikte" sözünün yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini yazdı. Öte yandan bir başka İspanyol gazetesi El Chiringuito da Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in Real Madrid ile görüşme halinde olduğunu iddia etti.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid dışında Paris Saint Germain ve Manchester United'la da anılıyor.