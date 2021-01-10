İspanyol devi Real Madrid, Reinier Jesus'u kiraladığı Borussia Dortmund'un tutumundan memnun değil. Daha önce Achraf Hakimi'yi kiraladığı ve oyuncunun gelişimine büyük katkı sağlayan Dortmund'un Reinier Jesus'a yeterli şansı vermemesi sonrası Brezilyalı oyuncunun geri çağrılması gündemde...

İspanya'da yayın yapan bir radyo olan Cadena Cope'un haberine göre Real Madrid, oyuncunun süre alamamasından dolayı iki yıllık kiralama sözleşmesini sona erdirmek istiyor. Oyuncunun Dortmund'dan dönüp başka bir takıma kiralanaması gündemde.

Reinier Jesus'un oynayacağı bir takıma gitmesini isteyen Real Madrid'in Valladolid ile anlaşabileceği aktarılmakta. 18 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Flamengo'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.