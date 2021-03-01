Ciddi bir eksik listesiyle çıktığı Atalanta maçını 1-0'la geçip Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma yolunda büyük bir avantaj elde eden Real Madrid'de Federico Valverde, Rodrygo, Marcelo ve Alvaro Odriozola iyileşti. Maç kadrosunda olacaklar. Karim Benzema ve Eden Hazard da takımla birlikte antrenmanlara başladı ancak riske edilmeleri beklenmiyor. Sergio Ramos, Eder Militao ve Dani Carvajal için ise biraz daha bekleyeceğiz, tedavi süreçleri devam ediyor. Odriozola döndü ancak TD Zinedine Zidane sağ bekte Lucas Vazquez ile devam edecektir. Aynı şekilde Marcelo yerine de sol bekte Ferland Mendy'nin ilk 11'de olmaya devam etmesi şaşırtıcı olmaz. "Modric, Casemiro, Kroos" üçlüsü çok yıprandı. Valverde oraya göz kırpıyor. "9 numara" pozisyonunda Atalanta maçında Isco fena değildi, Zidane bu kararını devam ettirebilir. Plase elbette Mariano Diaz...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a diş geçiremeyen Real Sociedad ise La Liga'da üst üste 3 galibiyet alıp kendini 5. sıraya kadar attı. Orta sahadan Mikel Merino cezalı. Stoper Aritz Elustondo ve sağ bek Joseba Zaldua sakat. Ciddi bir sakatlıktan dönen, 3 maç üst üste ilk 11 başlayan kaptan Asier Illarramendi deplasman kafilesinde yer almadı, muhtemelen dinlendiriliyor. TD Imanol Alguacil'in stoper ikilisini Robin Le Normand ve Igor Zubeldia'dan oluşturması bekleniyor. Önlerinde de Illarramendi'nin yokluğunda Martin Zubimendi olacaktır. Son 6 lig maçında 10 gole katkı (9 gol - 1 asist) veren Alexander Isak bir kez daha en büyük gol umudu olarak başlayacak. Sol açıkta harika işler çıkartan Mikel Oyarzabal'ı da unutmayalım...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid'in iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti, Madrid devi bu 4 maçı da gol yemeden kazandı.

- Real Sociedad'ın ligde oynadığı son 6 maçın 4'ü "2.5 ÜST" bitti, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Real Madrid, iç sahada Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı 3 Real Sociedad maçını toplamda 11 gol atarak kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %45'lik kesim son 4 resmi maçını gol yemeden kazanan Real Madrid'den, Real Sociedad karşısında da galibiyet bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Sociedad ligde üst üste kayıplar yaşadığı dönemi geride bıraktı ve son 3 maçta 9 puan alarak tekrar çıkışa geçti.Real Madrid ise hem ligde hem Avrupa’da yoluna devam ediyor. Atalanta önünde hakem skandalıyla kazansalar da neticede başardılar. Atletico’nun kayıpları zirve yolunda da Real’e şans doğurdu.Haftaya Madrid derbisi öncesinde bu maçı almak isteyecekler. Ramos’un yokluğu önemli ancak Sociedad’da da Mikel Merino cezalı. Ev sahibi kazanmaya yakın.Gollü maç izleriz. Kart bahsinde de banko maçlardan.