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Real Madrid - Real Sociedad maç sonucu: 1-1

İspanya La Liga'da 25. hafta mücadelesinde Real Madrid kendi sahasında Real Sociedad'la 1-1 berabere kaldı. Zidane'ın öğrencileri puanı 90. dakikada gelen Vinicius Junior golüyle kurtardı.

02 Mart 2021, Salı 01:02 Son Güncelleme:
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Real Madrid - Real Sociedad maç sonucu: 1-1

İspanya La Liga'da 25. hafta mücadelesinde Real Madrid Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda Real Sociedad'ı ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda 55. dakikada Portu harika bir kafa vuruşuyla Sociedad'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden 1 dakika sonra Bask ekibi ikinci gole çok yaklaştı ancak pozisyonu değerlendiremedi. Üzerindeki şaşkınlığı kısa sürede atan Zidane'ın öğrencileri Sociedad kalesini adeta abluka altına aldı.

Madrid ekibi çok net gol pozisyonlarından yararlanamazken 20 yaşındaki forvet Vinicius Junior 90. dakikada ceza alanındaki karambolde takımına beraberliği getiren golü attı. Uzatmalarda da Madrid rakip kale üzerinde ciddi baskı kurdu ancak Sociedad deplasmandan 1 puanı almayı başardı.

Bu skorun ardından Real Sociedad 42, Real Madrid de 53 puana ulaştı. Lider Atletico Madrid'in puanı ise 58...

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