Real Madrid - PSG maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında heyecan başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, kritik maçta Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek. Fatih Terim'in öğrencilerinin UEFA Avrupa Ligi biletini almak için kazanmaktan başka çaresi yok. Grupta oynanacak diğer maçta Real Madrid, PSG'yi konuk edecek. Fransa'da oynanan ilk maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılan Real Madrid, taraftarı önünde 3 puana uzanıp rövanşı almanın peşinde olacak. Lider PSG ise Real Madrid karşısında 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu maçta Real Madrid'de Asensio, Vazquez, Rodriguez, PSG'de ise Kehrer, Herrera, Choupo-Moting ve Kurzawa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Real Madrid - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Artur Dias'ın düdük çalacağı karşılaşma dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - PSG muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modrid, Kroos, Bale, Hazard, Benzema

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimbempe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Mbappe, Neymar

4 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu şu şekilde oluştu:

1- PSG / 12 puan

2- Real Madrid / 7 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan