Premier Lig’de Liverpool’un deplasmanda Wolverhampton’u tek golle mağlup ettiği mücadelede forma giyen Ozan Kabak gösterdiği performans sonrası maçın adamı seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Önceki maçta ise Liverpool Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’i eleyerek çeyrek finale çıktı. Ozan Kabak bu maçtaki performansıyla hem takımın hem de hem de taraftarların beğenisini kazandı.

Taraftar göbeği sağlam buldu

Liverpool taraftarı da sosyal medyadaki yorumlarıyla Ozan Kabak’tan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ozan ve Phillips’in birlikte iyi bir ikili oldukları ve sağlam bir performans sergiledikleri belirtilirken Fabinho’nun da bundan böyle savunmada düşünülmek yerine ön liberoda devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Liverpool'a şok

Liverpool forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak için flaş bir iddia ortaya atıldı. Liverpool'un sezon sonu için harekete geçtiği öğrenilirken devreye İspanyol devi girdi.

Real Madrid devrede

Liverpool'un bu yaz milli futbolcuyu 18 milyon sterlin ödeyerek bonservisini alabilir. Merseyside ekibi ile 7 maça çıkan ve 2 kez de maçın en iyi oyuncusu seçilen Ozan Kabak için İspanyol ekibi Real Madrid'de devreye girmişti.

Liverpool bonservisini alabilir

CIES Futbol Gözlemevi, Liverpool'un devre arası transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın bonservisini alabileceğini yazdı.

18 milyon sterlin

Haberde, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin 25 ila 34 milyon sterlin arasında olduğu, ancak Kabak'ın satın alma opsiyonun ise 18 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Galatasaray pay alacak

Galatasaray, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, “yetiştirme payı” olarak bu transferden yüzde 5 alacak.

Yaklaşık 1.5 milyon euro

Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon civarı para girecek. İngiliz ekibi Ozan için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

Sözleşmesi 2024'te bitiyor

Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

Van Dijk sezonu kapattı

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Klopp, sezonun ilk yarısında oynanan Everton maçında sakatlanan Virgil Van Dijk'ın sezonu kapattığını açıklamıştı.İngiliz ekibi, geçtiğimiz gün de Joel Matip'in de sezonu kapattığını duyurdu. Transfer dönemi kapanmadan önce Kırmızılar, Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna katmıştı. (Skorer)