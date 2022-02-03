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Real Madrid otobüsüne saldırı! Camlar kırıldı

İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali'nde Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Real Madrid kafilesini taşıyan otobüs taraftarlarca saldırıya uğradı.

03 Şubat 2022, Perşembe 23:42 Son Güncelleme:
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Real Madrid otobüsüne saldırı! Camlar kırıldı

İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali'nde Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldiği maçın öncesinde istenmeyen olaylar yaşandı.

Real Madrid kafilesini taşıyan otobüs, maçın oynandığı San Mames stadyumuna girişte, Athletic Bilbao taraftarları tarafından saldırıya uğradı. 

Otobüsün camları kırıldı

Stadyum önünde bekleyen yüzlerce taraftar, otobüse yabancı maddeler fırlattılar. Otobüsün camlarında kırıklar ve çatlaklar olduğu gözlemlendi.

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