Real Madrid, Neymar veya Kylian Mbappe transferi için pusuda!

Fransız devi Paris Saint Germain'in başı bir süredir UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle bir hayli dertte.

L'Equipe gazetesi ve Mediapart'ın daha önce yaptığı haberlerde kulübün Avrupa kupalarından men edilme riskini ortadan kaldırabilmek için Neymar ve Kylian Mbappe'yi satabileceği yazılmıştı.

Konuyla ilgili bir bomba iddiada İspanyol AS gazetesinden geldi. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen gazete, PSG'nin sezon sonuna dek 90 milyon euro bulması gerektiğini yazdı.

Öte yandan Fransız ekibinin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanmak istediği öne sürülen Real'in Neymar ve Mbappe'den birini alabilmek için pusuda beklediği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler