Real Madrid Neymar için çıldırdı, PSG serveti reddetti

PSG, Real Madrid'in Neymar için yaptığı 100 milyon Euro + Bale, Navas ve James Rodriguez teklifini reddetti.

23 Ağustos 2019, Cuma 06:01
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Real Madrid Neymar için çıldırdı, PSG serveti reddetti

Real Madrid ısrarla Neymar’ı istiyor, PSG ise Brezilyalı süperstarı bırakmaya yanaşmıyor... İspanyol devi, 27 yaşındaki yıldız için son olarak Fransız ekibinin kapısını 100 milyon Euro artı Gareth Bale, James Rodriguez ve Keylor Navas önerisi ile çaldı. Ancak Fransız basının yüksek tirajlı gazetesi L’Equipe, Başkent temsilcisinin bu teklifi reddettiğini yazdı.

Hatırlanacağı üzere Bale 101 milyon, Rodriguez 75 milyon, Navas da 10 milyon Euro karşılığında Los Galacticos’a transfer olmuştu. Eflatun-Beyazlılar’ın önümüzdeki günlerde Neymar için yeni bir teklif yapması bekleniyor. Paris’te mutsuz olduğu iddia edilen Neymar’ın da İspanya’ya geri dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

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