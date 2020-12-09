Real Madrid - Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda kritik maçta karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Real Madrid'in gruptan çıkması için mutlaka kazanması gerekiyor. Alman ekibi Mönchengladbach grupta 8 puanla lider durumda. Mönchengladbach rakibiyle berabere kalması durumunda bile gruptan çıkmayı garantileyecek. Grubun diğer maçında ise Inter ile Shakhtar karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Mönchengladbach maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da bu akşam saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Real Madrid - Mönchengladbach muhtemel 11'ler...

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Junior, Asensio, Benzema

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram, Plea