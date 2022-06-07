Geçtiğimiz sezonu hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga şampiyonluğu ile tamamlayan Real Madrid, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid, Aurelien Tchouameni transferi için futbolcunun takımı Monaco ile sözlü bir anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için Fransız futbolcunun kısa süre içerisinde sözleşmeye imza atması beklenirken, evrak işlerinin ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından transfer resmen açıklanacak.

Dev bonservis

Haberin detaylarına göre Real Madrid, Aurelien Tchouameni'nin bonservisi için Monaco'ya 100 milyon Euro'yu aşan bir bedel ödeyecek.

Avrupa devlerini reddetti

Real Madrid'in yanı sıra Paris Saint-Germain, Liverpool ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin de futbolcuya ilgisi bulunuyordu. Ancak diğer tekliflere rağmen kararını önceden veren Tchouameni, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

2020 yılında Bordeaux'dan Monaco'ya 18 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan 22 yaşındaki Fransız futbolcu, Bu sezon Ligue 1'i 3. sırada bitiren takımının vazgeçilmezleri arasındaydı. Başarılı performansları ile Fransa Milli Takımı'nda da düzenli forma giymeye başlayan Tchouameni, bu sezon 50 maçta görev yaptı, ve bu maçlarda 5 kez fileleri havalandırırken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



