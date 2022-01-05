İspanyol spor gazetesi Marca, dünkü manşetini Erling Haaland'a ayırdı. Marca, "Karar yakın" başlığını atarak, Norveçli golcünün 31 Ocak'a kadar geleceğinin ne olacağını bilmek istediğini yazdı. Haaland'ı La Liga'nın iki devi;Real Madrid ile Barcelona'nın ısrarla istediği, kulübü Dortmund'un da şimdiden onsuz bir gelecek sezon planlamasına başladığı vurgulandı. 21 yaşındaki futbolcunun, Alman temsilcisiyle sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. Ancak bu sezonun sonunda Haaland'ın sözleşmesindeki, '75 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi devreye giriyor. Haaland'ın hangi takıma gideceği ise büyük bir merak konusu.