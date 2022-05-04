Bir hafta önce bizlere 7 gollü muhteşem bir maç izleten Real Madrid ile Manchester City, Santiago Bernabeu'daki rövanşta kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Etihad'daki ilk maçı 4-3 kaybeden Real Madrid, geçtiğimiz hafta sonu La Liga'da Espanyol'u 4-0 yenip şampiyonluğunu ilan etti. Moraller yerinde, rövanş için kılıçlar çekilmiş durumda; David Alaba dışında takımda eksik yok. Stoper ikilisinin "Militao & Nacho" olması bekleniyor. Sol bekte Mendy forma giyecek. Orta üçlü ise standart; "Modric, Casemiro & Kroos" izleyeceğiz. Casemiro ilk maçta riske edilmemişti. Sağ kanada yakın bölümde Valverde'yi göreceğiz. Sol kanatta Vinicius Junior olacak. Hücum merkezinde, bu sezon olağanüstü bir sezon geçiren (42 maç / 42 gol - 13 asist) Benzema gözlerimizin pasını bir kez daha silmeye çalışacak...

Ufak bir avantajla Madrid'e gelen Manchester City'nin deplasman kafilesinde John Stones yer almadı. Sakatlığını atlatan Kyle Walker, sarı kart cezası sona eren Joao Cancelo maç kadrosunda olacak... TD Pep Guardiola; "Onlar İspanya'da şampiyon oldu, biz burada (Şampiyonlar Ligi) şampiyon olmaya çalışacağız..." dedi. İspanyol teknik adam beklerde Cancelo ve Zinchenko ile maça başlayacak. Stoperde "Dias & Laporte" ikilisi görev yapacak. İlk maçın saç-baş yolduran ismi Mahrez yerine Sterling'i veya Grealish'i ilk 11'de görebiliriz. Merkezde Gabriel Jesus, diğer kanatta Foden oynayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid'in son 12 resmi maçının 11'i "2.5 ÜST" bitti. (12 maç - 50 gol)

- Manchester City deplasmanda oynadığı son 9 resmi maçın 8'inde gol yemedi!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %20'lik kesim Etihad'dan 4-3 yenilerek dönse de rövanşta eflatun-beyazlılardan galibiyet bekliyor... Tek farklı her türlü galibiyet maçın uzaması demek! %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.