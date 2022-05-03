Şampiyonlar Ligi'nde son finalist yarın akşam belli olacak. Real Madrid, deplasmanda 4-3 yenildiği İngiliz ekibi Manchester City'yi Bernabeu'da ağırlayacak. PSG ve Chelsea'yi inanılmaz maçlar sonrası eleyen Real, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesinin ardından bu arenada 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren son finalist Manchester City ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor.

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Real Madrid - Manchester City maçı, 4 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen ile TV8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

4-3 biten ve günlerce konuşulan Manchester City-Real Madrid maçının İspanya’daki rövanşı yine açık kanaldan yayınlanacak.

Real Madrid - Manchester City muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho (Alaba), Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, Jesus

Real Madrid - Manchester City maçı son dakika !

Carlo Ancelotti yönetimindeki ev sahibinde Hazard sakatlığı sebebiyle yok, savunmanın sigortası Alaba'nın durumu belirsiz. Teknik direktör Pep Guardiola'nın City'sinde sağ bek Kyle Walker'ın sakatlığı devam ediyor.